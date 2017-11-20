Suriye üzerinden Hatay'a taşınan toz zerrecikleri İskenderun ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.Şehir merkezi üzerinden İskenderun Körfezi'ne ulaşan toz bulutları, kentte etkili oluyor.Toz bulutu nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesinde düşüş yaşanırken, körfezdeki gemiler toz bulutu içerisinde kayboldu.İskenderun Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun dün geceki lodosla birlikte kente ulaştığını ve yarın beklenen yağışın ardından etkisini kaybedeceğini belirtti.
Hatay'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor
20.11.2017 - 09:29 | Son Güncelleme: 20.11.2017 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye üzerinden Hatay'a ulaşan toz zerrecikleri Hatay'ın İskenderun ilçesinde günlük hayatı olumsuz etkiliyor.
Etiketler : Hatay,toz taşınımı,İskenderun,iskenderun,
521071 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521071.aspx
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