Edinilen bilgiye göre, Tuzluca'dan Iğdır'a seyreden Ali Alçicek yönetimindeki 09 FC 526 plakalı otomobil, Küllük köyü yakınlarında yolda duran tıra arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan Özgün Baydemir olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Ali Alçicek yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Alçicek’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, Özgün Baydemir ve Ali Alçicek'in Tuzluca ilçesinde korucu oldukları bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Iğdır'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
20.11.2017 - 09:59 | Son Güncelleme: 20.11.2017 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Etiketler : ığdır,kaza,yaşam haberleri,
521081 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521081.aspx
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