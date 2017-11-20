Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, olay, bugün sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Medine Caddesi'nde bulunan sağlık müdürlüğü bahçesinde yaşandı. Bir aracın motor bölümünde kedi sesi geldiğini fark eden bir vatandaş yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, aracın motor bölümünde sıkışan yavru kediyi yarım saatlik uğraş sonucu bulunduğu yerden kurtardı. Kedi daha sonra müdürlüğün bahçesine bırakıldı.