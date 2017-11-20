Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri’de lapa lapa kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Akşam saatlerinde başlayan yağmur, Sabah yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezi beyaza bürünürken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise aldıkları şemsiyelerle kendilerini korumaya çalıştı. Bir taraftan sis, diğer taraftan kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde hayat adeta durma noktasına geldi. Hakkâri’nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu belirtildi. Yoldan geçen vatandaşlar ise “Kar berekettir” diyerek, yağışların sevincini yaşadıklarını ifade ettiler.

Muş’ta kar bastırdı, köy yolları kapandı



Muş’ta etkili olan kar yağışı, kırsal kesimde hayatı durma noktasına getirdi. Açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, kırsal bölgelerde kar yağışının etkili olduğunu belirterek, “Merkeze bağlı Üçevler grup köy yolu Çavuştepe mevkiinde ulaşıma kapanmış. Etkili olan kar yağışından dolayı yolun kapanmasıyla 9 köy ve 22 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerimiz yol açma çalışması için bölgeye hareket etti” dedi.