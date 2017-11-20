Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da minibüste yapılan aramada yaklaşık 90 kilogram kubar esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-400 karayolunda şüphe üzerine durdurdukları minibüste narkotik köpeğiyle arama yaptı. Narkotik köpeğinin plastik su borularının bulunduğu kutulara tepki vermesi üzerine yapılan aramada yaklaşık 90 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Sürücü Sedat Ç. (36) gözaltına alındı. Diyarbakır'dan yola çıkıp il il gezerek esrar satmaya çalıştığı öne sürülen Sedat Ç'nin, emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.