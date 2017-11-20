İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. E-5 Otoyolu Cevizlibağ mevkiinde yan yolda fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi. O sırada otoyolda seyir halinde giden sürücüler zor anlar yaşadı. Ağaç iki aracın üzerine devrilirken, araç sürücüleri ölümden döndü. Sürücüler, "Birden rüzgardan ağaç devrildi. Zor kurtardık. Maddi hasar oluştu" dedi. Öte yandan, itfaiye olay yerine gelerek, ağacı yoldan kaldırdı. Trafikte de yoğunluk oluştu.
Cevizlibağ'da ağaç yola devrildi! Trafik yoğunlaştı
20.11.2017 - 12:58 | Son Güncelleme: 20.11.2017 - 12:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-5 Otoyolu Cevizilibağ mevkiinde yan yolda fırtına nedeniyle bir ağaç yola devrildi. İki araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler canlarını zor kurtardı.
Etiketler : E-5 otoyolu Cevizlibağ,fırtına,trafikte yoğunluk,
521164 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521164.aspx
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