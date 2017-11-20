Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. E-5 Otoyolu Cevizlibağ mevkiinde yan yolda fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi. O sırada otoyolda seyir halinde giden sürücüler zor anlar yaşadı. Ağaç iki aracın üzerine devrilirken, araç sürücüleri ölümden döndü. Sürücüler, "Birden rüzgardan ağaç devrildi. Zor kurtardık. Maddi hasar oluştu" dedi. Öte yandan, itfaiye olay yerine gelerek, ağacı yoldan kaldırdı. Trafikte de yoğunluk oluştu.