Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kavga, öğle saatlerinde, Meydan Mahallesinde bulunan Hükümet Konağının önünde meydana geldi. Yuvacık Mahallesinde oturan akraba iki grup, arazi anlaşmazlığı nedeniyle açılan davanın duruşmasına katılmak için adliyeye geldi. Burada karşılaşan iki grup arasında, tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, adliyede görevli polis memuru Ö.Y., grupları ayırmaya çalışırken, koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Art arda tabancadan açılan ateş sonucu taraflardan Yaşar Y. ile Ethem Y.’de yaralandı. Yralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karıştığı saptanan 9 kişiyi gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.