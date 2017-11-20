Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün akşam saatlerinde Zincirlikuyu Mahallesi Onurlu Sokak'ta meydana geldi. Veli Ö. yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 26 FJ 119 plakalı kent içi yolcu taşıyan otobüs, kavşakta Özcan Aydın yönetimindeki 26 KE 530 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobili kullanan Özcan Aydın araç içerisinde sıkışarak öldü. Otomobilde bulunan 31 yaşındaki Ömer Kapucuoğlu ile otobüs yolcularından 39 yaşındaki Sabriye Cip yaralandı. Kapucuoğlu ile Cip, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Özcan Aydın'ın cenazesi Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Belediye otobüs şoförü Veli Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

