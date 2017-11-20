Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza, Dinar ilçesi girişinde meydana geldi. Sadık Onur Akar idaresindeki 03 PB 886 plakalı motosiklet ilçe girişinde henüz belirlenmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Sürücü Akar, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen Akar’ın başında kask olması dikkatlerden kaçmadı.