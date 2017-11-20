Edinilen bilgilere göre kaza, Dinar ilçesi girişinde meydana geldi. Sadık Onur Akar idaresindeki 03 PB 886 plakalı motosiklet ilçe girişinde henüz belirlenmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Sürücü Akar, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen Akar’ın başında kask olması dikkatlerden kaçmadı.
Afyonkarahisar’daki motosiklet kazasında 1 kişi öldü
20.11.2017 - 16:07 | Son Güncelleme: 20.11.2017 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan ve orta refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ölen sürücünün başında kask olduğu görüldü.
Etiketler : Afyonkarahisar,kaza,motosiklet kazası,
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