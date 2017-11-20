Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amanosların Osmaniye sınırları içinde kalan kısmında jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyetleri sırasında bulunan terör örgütü PKK'ya ait sığınakta, havan, anti tank roketi ile 5 kilogram TNT, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile çok sayıda çeşitli mühimmat ele geçirildi. Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmaniye İl Jandarma Alay Komutanlığınca Amanoslar bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik kış üslenmelerinin tespiti maksatlı operasyonlar düzenlendiği belirtildi. Jandarma timleri, Yarpuz Köyü Kösür Dağı mevkisinde yaptığı arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütüne ait sığınak tespit etti.

Sığınakta yapılan aramada 150 litrelik 3 ve 25'er litrelik 2 bidon içinde 1 adet 60 milimetrelik havan, 1 havan nişangahı, 1 havan üçayağı ve dip tablası, 2 anti tank roketi, 5 RPG roket atara ait sevk fişeği, 1 roketatar dürbünü ve adaptörü, 5 kilogram TNT (patlayıcı), 1 tabanca, 40 5,56 fişek, 1 otomatik av tüfeği, 3 avcı yeleği, 120 metre kablo, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 fotoğraf makinesi, 1 kütüklük, dijital tartı ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçilirdi.

Açıklamada, bölgede faaliyet göstermek isteyen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonların devam edeceği bildirildi.