Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, öğrenci servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Dursun idaresindeki 47 PY 123 plakalı öğrenci servisi, TOKİ Kavşağı'nda, Rakip Kolkıran yönetimindeki 73 SB 905 tırla çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Dursun ile servisteki 13 öğrenci yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesi yok

Ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, hastaneye giderek öğrencilerin sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.