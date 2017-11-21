Çanakkale'de gün boyu etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Çan ve Yenice ilçesi sınırlarında bulunan Kazdağlarının yüksek tepeleri, yılın ilk karıyla birlikte beyaza büründü.
Çanakkale'ye yılın ilk karı yağdı
21.11.2017 - 00:18 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 00:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Çan ve Yenice ilçesi sınırlarında bulunan Kazdağlarının yüksek tepelerine yılın ilk karı yağdı.
Etiketler : çanakkale,kar yağışı,
521306 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521306.aspx
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