Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Rostov Limanı'ndan hareket eden ve Bartın Limanı açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen demir yüklü gemideki 6 mürettebatın helikopterle kurtarıldığı bildirildi.



RUS GEMİSİ FIRTINADAN SÜRÜKLENİYOR

Edinilen bilgiye göre, Rusya'nın Rostov limanından hareket eden demir yüklü Rus bayraklı yük gemisi Bartın'ın yaklaşık bir mil açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.

6 MÜRETTEBAT, HELİKOPTERLE KURTARILDI

Gemidekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından Sahil Güvenlik'e ait helikopter gemide bulunan 6 mürettebat helikopterle kurtarıldı.



AMBULANSLAR HAZIR BEKLETİLİYOR

Mürettebat için Bartın Limanı'nda ambulanslar hazır bekletiliyor