Rusya'nın Rostov Limanı'ndan hareket eden ve Bartın Limanı açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen demir yüklü gemideki 6 mürettebatın helikopterle kurtarıldığı bildirildi.
RUS GEMİSİ FIRTINADAN SÜRÜKLENİYOR
Edinilen bilgiye göre, Rusya'nın Rostov limanından hareket eden demir yüklü Rus bayraklı yük gemisi Bartın'ın yaklaşık bir mil açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.
6 MÜRETTEBAT, HELİKOPTERLE KURTARILDI
Gemidekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından Sahil Güvenlik'e ait helikopter gemide bulunan 6 mürettebat helikopterle kurtarıldı.
AMBULANSLAR HAZIR BEKLETİLİYOR
Mürettebat için Bartın Limanı'nda ambulanslar hazır bekletiliyor