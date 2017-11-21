Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Muhammet T. idaresindeki 34 UAR 69 plakalı otomobil, Şekerpınar gişeleri mevkisinde, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Bariyerlere çarparak durabilen otomobili gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Selattin Tokmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtaki Necibe T, Muhammet T, Safiye G. ve Nurullah G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Tokmak'ın cenazesi ise otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.