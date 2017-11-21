Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan ve 1420 yıllarında Taceddinoğulları Beyliği tarafından yapıldığı belirtilen, daha önce sadece cuma namazı için ibadete açıldığı için 'Cuma Cami' olarak nitelendirilen ahşap Ordu Köyü Cami, restore ediliyor. Cami, çalışmalar bittiğinde turizme kazandırılacak.





Samsun'un Çarşamba İlçesi Ordu Mahallesi'nde bulunan Taceddinoğulları Beyliği tarafından 1420 yıllarında yapılan Ordu Köyü Cami, günümüze sadece Cuma günleri ibadete açılıyor.





OSMANLI MOTİFLERİ TAŞIYOR



İçerisinde ve dışında Hz. Sülayman'ın mührü olarak bilnen koruma motifleri de bulunuyor. Osmanlı dönemi mimarisinin geleneksel özelliklerinden de izler taşıyan caminin turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülüyor. Türk süsleme sanatının geometrik hatları ile süslenen cami bölgeye gelen yerli turistler tarafından da ilgiyle ziyaret ediliyor. Restore çalışmalarının devam ettiği halen ibadet yapılmayan cami çalışmaların ardından turizme kazandırılacak.









