Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, başlattığı projeyle unutulmaya yüz tutmuş 28 hamsi yemeğinin gün yüzüne çıkarılmasını amaçlıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Karabürk, yaptığı açıklamada, müdürlük olarak kaybolan lezzetlerin yeniden ortaya çıkarılması için çalışma başlattıklarını belirterek, yöresel mutfağı yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Geçmiş yıllarda ısırgan, karalahana ve fındık başta olmak üzere bölgede yetişen bazı otların kullanıldığı yemekler ile hamur işlerine yönelik projeler geliştirdiklerini dile getiren Karabürk, bu yöndeki çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Karabürk, vejetaryen ağırlıklı mutfağa sahip Giresun'da, hamsinin bölge halkı tarafından çok sevildiğine işaret ederek, hamsinin geçmişte onlarca yemekte kullanıldığını ancak son yıllarda bunların birçoğunun unutulmaya yüz tuttuğunu kaydetti.

Zamanla yok olmaya başlayan hamsili lezzetleri yeniden ortaya çıkartmak için proje başlattıklarını ifade eden Karabürk, yaptıkları araştırmalarda hamsinin 28 çeşit yemeğinin olduğunu belirlediklerini, bunların bir kısmını tekrar gün yüzüne çıkarttıklarını vurguladı.

Hamsi çorbası, hamsili karalahana dolması, hamsi kaygana, hamsili karalahana diblesi ve hamsi köftesinin bu yemeklerin en önemlileri olduğuna dikkati çeken Karabürk, "Bunları yeniden ortaya çıkarttık. Yine bilinen bazı mevcut lezzetler de yöreye özgü pişirme yöntemleriyle yeniden canlandırıldı. Araştırmalarımız devam ediyor." dedi.

Karabürk, geleneksel lezzetlerin yanı sıra yeni tatların da ortaya çıkarıldığını belirterek, "Hamsi pide, hamsi burger ve hamsi kebabı gibi yeni tatlar üzerinde de çalışıyoruz. Ortaya çıkan geleneksel ve yeni tatların turizm işletmelerinin menülerine girmesi için girişimlerimiz olacak." diye konuştu.

"Çocuklar tüketsin" diye hamsi burger

Halk Eğitim Merkezi aşçılık kursu öğreticisi Semiha Top ise kursiyerlerle yürütülen projede önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Tatlısı hariç balığın geçmişte yemek ve hamur işlerinde kullanıldığına işaret eden Top, "Hamsi geleneksel mutfağımızda önemli yere sahip. Onlarca çeşit yemeği ve hamur işi yapılıyormuş. Günümüze kadar sadece birkaç çeşidi gelebilmiş durumda." dedi.

Top, özellikle çocukların daha fazla hamsi tüketmesi için hamburger, pide ve ekmeğe hamsi eklediklerini anlatarak, "Hamburgerde hamsi köftesi kullandık. Yine hamsi pidesi ve hamsili beyaz ekmek ürettik. Ayrıca içerisinde hamsi olan makarna sosları, börekler ve poğaçalar imal ettik." diye konuştu.