Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’a gelen bir ihbar sonrası Selimağa Mahallesi'ne giden Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, askerlik sonrası geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüyemeyen 48 yaşındaki A.S'yi ziyaret etti. Mahalle kahvesinde misafirlerini karşılayan A.S, koltuk değnekleri ile kahveye gelip gittiğini, rampada olan evine 3 saatte gidebildiğini belirtti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ekipleri, kendisine akülü araba hediy etti. Yeni aracı ile evine hareket eden A.S, 3 saatte gidebildiği 1 kilometre uzaklıktaki evine 3 dakikada ulaştı. Kendisini büyük bir yükten kurtaran belediye ekiplerine teşekkür eden engelli vatandaş, “Ablamın evinde ikamet ediyorum. Askerlik sonrası geçirdiğim bir rahatsızlık sonucu ayaklarım tutmuyor. Evde çok fazla kalınca canım sıkılıyor, kahveye gidiyorum. Evim ile kahvehane arası 1 kilometre ve oldukça rampa. Koltuk değneklerim ile güçlükle gidip geldiğim evime belediyemiz sayesinde artık rahatlıkla gidip gelebileceğim. Belediye Başkanımıza ve ekibine sesimizi duyduğu için teşekkür ediyorum” dedi.