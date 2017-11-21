Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Uygun köyündeki bir evde kaçak içki yapıldığı duyumu üzerine harekete geçen Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı aramada bin 450 kilo kaçak rakı, 15 litre şarap, 100 gram anason bitkisi ve kaçak içi yapımında kullanılan damıtma aleti ile malzemelerden tespit edildi. Sahte içkilerin dökülerek imha edilmesi sonrası gözaltına alınan ev sahibi M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.