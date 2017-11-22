Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 16.00 sularında İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan sahil kenarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sahil kenarında yanında getirdiği kuru sıkı tabancayla havaya ateş eden 22 yaşındaki A.Y. daha sonra silahı kendisine doğrulttu. A.Y.’nin havaya ateş ettiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 22 yaşındaki genci ikna etmek istedi. Yapılan tüm ısrarlara rağmen ikna olmayan A.Y. elindeki silahı ateşleyerek kendisini yaraladı. Daha sonra polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.