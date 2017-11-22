Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Bağlar ilçesinde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi’ne güçlendirilmiş torpil atıldı. Saat 22.00 sıralarında düzenlenen saldırıda cezaevindeki nöbet kulübelerinde bekleyen askerler hedef alındı. Cezaevi çevresine yerleştirilen beton blokları aşamayan torpil cadde üzerinde patladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, incelemede bulundu. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.