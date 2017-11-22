Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, ilçedeki bir lisede görev yapan öğretmen Y.T, Tire Öğretmenevi'nin bahçesine otomobilini park etti. Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Yavuz Kuru, kan kampanyası yoğunluğu nedeniyle Y.T.'den otomobili bahçeye koymamasını istedi. Bunun üzerine burada sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Y.T. görev yaptığı okula gitti. Öğle arasında otomobilinin yanına gelen Y.T. burada Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Yavuz Kuru ile karşılaştı. Tekrar başlayan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavga esnasında cebinden bıçak çıkaran Y.T. Yavuz Kuru’yu iki yerinden bıçakladı. Olayın ardından Müdür Yardımcısı Yavuz Kuru, hastaneye kaldırılırken diğer öğretmen Y.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.T. ise kısa süre sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

SENDİKALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Olayın ardından Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş Sen üyeleri Tire Öğretmenevi'nin bahçesinde bir araya gelerek olayı kınadı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Zeliha Okur, saldırının asla kabul edilemeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin, öğretmenlerin ve halkın yoğun olduğu bir saatte ve mekanda gerçekleştirilen bu menfur saldırının sözde bir eğitimci tarafından yapılması eğitim camiasını derinden yaralamıştır. Bizler bu ülkenin çocuklarına, onurlu bir gelecek bırakmak için mücadele ediyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken bir öğretmene yapılan bu saldırıyla eğitim camiası olarak hepimiz saldırıya uğradık, hepimiz şiddete maruz kaldık, hepimiz yaralandık. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için, saldırganlara gereken cezai yaptırımlar mutlaka uygulanmalıdır, yapanın yaptığı yanına kar kalmamalıdır. Şiddeti ve şiddetten beslenen insanları kınıyor camiamızın adını lekeleyen bu insanları aramızda görmek istemediğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."