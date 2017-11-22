Bir süredir  kanser  tedavisi gören illiyetçi Hareket  Partisi Çan İl Genel Meclis Üyesi  Grup Başkan Vekili  Recep Cahit Özer, yaşamını yitirdi. Recep Cahit Özer'in cenazesi, 23 Kasım  Perşembe  günü Çan Merkez Çarşı Camiinde öğle namazına müteakip  kılınacak cenaze namazı sonrası Çan İlçe Mezarlığına defnedilecek.