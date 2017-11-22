Bir süredir kanser tedavisi gören illiyetçi Hareket Partisi Çan İl Genel Meclis Üyesi Grup Başkan Vekili Recep Cahit Özer, yaşamını yitirdi. Recep Cahit Özer'in cenazesi, 23 Kasım Perşembe günü Çan Merkez Çarşı Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Çan İlçe Mezarlığına defnedilecek.
MHP'yi üzen ölüm!
22.11.2017 - 23:53 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 23:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milliyetçi Hareket Partisi Çan İl Genel Meclis Üyesi Grup Başkan Vekili Recep Cahit Özer, hayatını kaybetti.
Etiketler : Milliyetçi Hareket Partisi,Çan İl Genel Meclis Üyesi,Recep Cahit Özer,
521886 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521886.aspx
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