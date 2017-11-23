Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ambulansların denetimiyle ilgili önemli veriler ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “TSE, 2012 yılından bu yana yaklaşık 11 bin ambulansın muayene kontrolünü yaptı. Tasarım ve performans ile donanımda kullanılan tüm elektrik aksamı, cihaz ve malzemelerin montaj ve özellikleri, malzemelerin yangına dayanıklılığı, sedye ve koltukların ilgili standardın şartlarını karşılayıp karşılamadığı konularında ayrıntılı denetimler yapıldı. Hizmet kalitesine öncelik verildi. İki yılda bir gerçekleştirilen muayeneler sonucunda “Ambulans Uygunluk Belgesi” almaya hak kazananlara belge düzenlendi. Uygunluk belgesi alamayan ambulanslar ise trafikten menedildi” ifadelerini kullandı. Sanayi Bakanı Özlü “TSE, son dönemde can ve mal güvenliğini önceleyerek bu alandaki çalışmalarını artırdı” dedi.