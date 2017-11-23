Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'a sağanak geliyor. 23 Kasım hava durumu ile ilgili merak ettiklerinizi sizler için derledik. Hangi illere kar yağıyor, hangi iller sıcak haberleri burada. Yağışların Karadeniz kıyı kesimi, Marmara'nın kuzeydoğusu ile Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 23 Kasım hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına yükselecek, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur, iç kesimleri kar yağışlı 10

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9