Erzincan’ın yüksek kesimlerinde, hafta sonundan bu yana etkili olan kar, sabah saatlerinde kent merkezine de yağdı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, yollarda zor anlar yaşadı. Sabah meydana gelen 6 ayrı trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Refahiye'de 35, Tercan’da 7, Üzümlü’de 3, Otlukbeli’de 1 ve merkezde 3 olmak üzere 49 köyde Erzincan İl Özel İdaresi 5 greyder ve 8 ekiple çalışmalarını sürdürüyor.