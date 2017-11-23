Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde, hafta sonundan bu yana etkili olan kar, sabah saatlerinde kent merkezine de yağdı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, yollarda zor anlar yaşadı. Sabah meydana gelen 6 ayrı trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Refahiye'de 35, Tercan’da 7, Üzümlü’de 3, Otlukbeli’de 1 ve merkezde 3 olmak üzere 49 köyde Erzincan İl Özel İdaresi 5 greyder ve 8 ekiple çalışmalarını sürdürüyor.