Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen eylül ayında Yıldırım’a bağlı Ulus Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Nurettin Atasever (52) ile 8 aylık hamile eşi İsmanperi Atasever (35) arasında, karısının ilk evliliğinden olan 3 yaşındaki erkek çocuğun bakımıyla alakalı tartışma çıktı. Nurettin Atasever, 8 aylık hamile karısını 8 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan hamile kadın ve cinsiyetinin erkek olduğu öğrenilen karnındaki bebeği kurtarılamadı. Yakınlarının bulunamaması üzerine üzerine İsmanperi Atasever kimsesizler mezarlığına defnedildi.

"Koltuğa düştüğümüzden sonrasını hatırlamıyorum"



Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Nurettin Atasever hakkında ‘8 aylık hamile eşini kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Mahkemede ifade veren Atasever, “Olay akşamı evde çay içiyorduk. Eşimin ilk evliliğinden olan 3 yaşındaki Muhammet’i seviyordum. Birden çocuk kalkıp annesinin kucağına gitti. Eşim boynundaki kızarıklığı görünce ‘Bu çocuğa bir şey mi yaptın’ dedi. Aramızda tartışma çıktı. Bana bağırmaya başladı. Münakaşa büyüyünce bana bıçakla saldırdı. Sol baldırımdan bıçaklandım. İkimiz koltuğun üzerine düştük. Gerisini hatırlamıyorum. Koltuktan kalktığımda her yer kan içerisindeydi. Pişmanım” dedi.

Ev sahibi Emrullah A. ise, “Gece evimin zili çaldı. Kapıyı açtığımda kiracımı gördüm. Üzeri kan içerisindeydi. Ardından polisi aradım” diye konuştu.Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması, maktulenin yakınlarının tespit edilmesi ve diğer şahitlerin dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

