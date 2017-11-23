Valilikten yapılan açıklamada, Tuz Gölü atış alanında Genelkurmay Başkanlığınca icra edilecek atışların emniyetli bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla 22 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında bahse konu bölgenin Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Tuz Gölü atış alanı Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edildi
23.11.2017 - 10:58 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Valiliği, Tuz Gölü atış alanının Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.
Etiketler : Ankara Valiliği,Tuz Gölü atış alanı,Askeri Güvenlik Bölgesi,
521997 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521997.aspx
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