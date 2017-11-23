Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, Tuz Gölü atış alanında Genelkurmay Başkanlığınca icra edilecek atışların emniyetli bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla 22 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında bahse konu bölgenin Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edildiği belirtildi.