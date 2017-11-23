Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün sabah saatlerinde Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Stat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Stat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında yaşayan anne Zeynep K., polis ekiplerine kendisini ihbar ederek 10 yaşındaki oğlu Necmi Talha Keleşoğlu'nu öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince talihsiz Talha Keleşoğlu'nun cansız bedeni evde bulundu. Olay sonrasında anne Zeynep K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne Zeynep K. sorgusunda, komşusu olan T.Y. ile yasak aşk yaşadığını ve oğlunun onları yatakta uygunsuz pozisyonda gördüğünü belirterek, Turhan Y. ile oğlunu boğarak öldürdüklerini itiraf etti. Emniyetteki sorguları tamamlanan katil zanlıları sabah saatlerinde alınan sağlık raporu alınmak üzere Yenikent Devlet Hastanesine çelik yelek giydirilerek getirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı hastanede şüpheli anne adliyeye çelik yelek ile sevk edildi. Anne gazetecilerin ‘Pişman mısınız?’ sorusunu yanıtsız bırakırken, olay da gözaltına alınan Turhan Y., isimli şüpheli ise güvenlik nedeniyle başka hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Karasu ilçesinde bulunan Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Necmi Talha Keleşoğlu'nun ölüm haberi okulunda da büyük üzüntü oluşturdu.