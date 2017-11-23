Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına tutuklu sanık Nurettin Atasever (52) ve maktul İsmanperi Atasever'in (35) yakınları ile tarafların avukatları katıldı. Hakkında "8 aylık hamile eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen sanık Atasever, duruşmadaki ifadesinde pişman olduğunu söyledi.



Olay anını anlatan Atasever, şunları kaydetti: "Eşimin ilk evliliğinden olan 3 yaşındaki Muhammet'i seviyordum. Birden çocuk kalkıp, annesinin kucağına gitti. Eşim boynundaki kızarıklığı görünce 'Sen mi bu çocuğa bir şey yaptın?' dedi. Aramızda tartışma çıktı. Bana, 'Sen bir şey yapamazsın' diyerek bağırmaya başladı. Daha sonra tartışma büyüyünce bana bıçakla saldırdı. Sol baldırımdan bıçaklandım. İkimiz koltuğun üzerine düştük, gerisini hatırlamıyorum. Koltuktan kalktığımda her yer kan içindeydi, pişmanım."



Mahkeme heyeti, eksik evrakın giderilmesi ve diğer şahitlerin dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.