Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren Elazığ'ın batısı ve Malatya'nın kuzeyi, akşam saatlerinde ise Elazığ ve Malatya geneli, Tunceli'nin güney ilçeleri Pertek, Mazgirt ve Bingöl'ün hafif kar, karla karışık yağmur yağışlı geçmesi tahmin edilmektedir"denildi.

HAVA SICAKLIĞINDA SERT DÜŞÜŞ OLACAK

Rüzgarın Malatya'da zaman zaman saatte 50 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklendiğini de bildiren merkez,ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olaylara karşı tedbirli olunmasını,bölgenin yüksek kesimlerinde sıcaklığın 0 derecenin altına düşebileceğinden dolayı da buzlanmaya dikkat edilmesi gerektiğini duyurdu.