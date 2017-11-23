Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula’dan Salihli yönüne gitmekte olan Erhan Adıgüzel (39) yönetimindeki 45 SA 3777 plakalı otomobil, Durasıllı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek Mehmet Sait E. (60) yönetimindeki 35 HC 0246 plakalı tıra çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Erhan Adıgüzel ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ertan Aydın (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybeden Erhan Adıgüzel’in Salihli’de emlakçılık yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.