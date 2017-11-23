Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Serdivan ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolunda Adapazarı istikametinden Kocaeli istikametine gitmekte olan ve çelik boru taşıyan 41 VZ 116 plakalı Mustafa Şahin idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra ise yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Tırın dorsesinde bulunan 25 ton ağırlığında ve 36 metre uzuğundaki iki adet çelik boru düşerek yola savruldu. Çarpmanın etkisi ile tır sürücüsü Mustafa Şahin aracın kabininde sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Dörtyol Grup Amiri ekiplerince yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alındı.



Öte yandan, kaza esnasında tırın etrafında araç olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza sonrasında yola savrulan çelik borular D-100 karayolu Adapazarı-Kocaeli istikametinin tek şeridini ulaşıma kapattı. Polis ekiplerince ise trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Boruların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.