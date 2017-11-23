Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Doğuş - Khimki Moskova (Rusya) takımları arasında saat 20.45’te oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague Basketbol müsabakası nedeniyle yarın saat 17.45’ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
"Ihlamur Sokağı (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım)".
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat!
23.11.2017 - 13:38 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 13:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Doğuş-Khimki Moskova (Rusya) takımları arasında oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague Basketbol müsabakası nedeniyle yarın saat 17.45’ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Doğuş - Khimki Moskova (Rusya) takımları arasında saat 20.45’te oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague Basketbol müsabakası nedeniyle yarın saat 17.45’ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Etiketler : İstanbul,
522058 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522058.aspx
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