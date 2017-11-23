Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Doğuş - Khimki Moskova (Rusya) takımları arasında saat 20.45’te oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague Basketbol müsabakası nedeniyle yarın saat 17.45’ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.



Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Ihlamur Sokağı (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım)".