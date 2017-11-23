Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olayları iddianamede bütün detaylarıyla anlatan savcılık üç kişiyi vuran Mustafa Salih Semercioğlu'nun 2 kez müebbet ve 40 yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Olayda iki oğlu ölen Turan Tekcan'ın ise adam öldürmeye ve yaralamaya teşebbüs etmek suçlarından 20 yıla kadar hapsi talep edildi. 4 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

YOL TARTIŞMASI

Olay Samsun'un Çarşamba ilçesinde 22 Temmuz'da meydana gelmişti. İddianameye göre olay akşamı Ömer Can Tekcan aracıyla caddede duraklayınca, arkasındaki araçta bulunan Kerem Öztürk korna çalarak Tekcan'ın ilerlemesini istedi. Tekcan ise araçtan kafasını çıkartarak Öztürk'ün kornaya basmamasını trafik sıkışık olduğu için ilerleyemediğini söyledi. Ayrıca el kol hareketi yapmaması için de uyardı. Öztürk, Tekcan'a küfür edince de aralarında tartışma yaşandı. Öztürk, Tekcan'a 'Yoluna devam et!' diye çıkıştı. Ömer Tekcan da 'Seninle görüşeceğiz' diyerek devam etti.

DÜKKANIN ÖNÜNDE DURDULAR

İkili aynı caddede peşpeşe ilerlerken Ömer Tekcan ağabeyi Onur Tekcan'ın telefoncu dükkanının önünde geldiğinde her ikisi de araçtan indi. Ömer Tekcan ağabeyinin dükkanına girerek daha önceden vefat eden bir arkadaşına ait otomatik tüfeği aldı ve dışarıya çıktı. Bu sırada olay yerine (olayda vurulan) Altuğbey Tekcan ve Ömer'in ağabeyi Onur Tekcan da geldi. Onur ve Alptuğbey Ömer'in elinden tüfeği almaya çalıştı. Bu sırada tüfek 3-4 kez patladı. Daha sonra Kerem Öztürk'ün ayaklarına doğru ateş etti. Ancak Öztürk yara almadı. Onur ve Alptuğbey tüfeği Ömer'in elinden aldılar.

'BİZE İŞ Mİ KOYUYORSUN?'

Bu sırada işyerinden çöp atmaya çıkan Mustafa Salih Semercioğlu Kerem Öztürk'ü görünce yanlarına gitti. Alptuğbey Tekcan, Semercioğlu'na tepki göstererek 'Hayırdır, sen de bize iş mi koyuyorsun' dedi. Taraflar arasında kavga başladı. Alptuğbey Tekcan ve Ömer Tekcan; Kerem Öztürk ve Mustafa Salih Semercioğlu ile kavga etmeye başladılar. Semercioğlu, Öztürk'ü alarak kendi işyerine götürdü.

'AKILLI OL, KENDİNE GEL'

Bu sırada Kerem'in babası İbrahim Öztürk de karşıdaki evinden olayı gördü ve aşağı indi. Öztürk, oğluna kızarak uyardı. Mustafa Saliah Semercioğlu'nun elinde silah görünce de 'Sen ne yapıyorsun, kendine gel, akıllı ol!' diyerek elindeki silahları aldı. Silahları Salih'in babası Mehmet Semercioğlu'na verdi. Dışardan silah ve bağırışma sesleri gelince İbrahim Öztürk diğer tarafı yatıştırmak için dışarı çıktı. Bağırtı ve sesler üzerine Turan Tekcan ve eşi de olay yerine geldi.

İKİ KARDEŞ PEŞPEŞE VURULDU

İddiaya göre Turan Tekcan, Mustafa Salih Semercioğlu ve Kerem Öztürk'ü kastederek 'Vurun bunları!' diye bağırdı. Alptuğbey Tekcan elinde silahla Semercioğlu'nun işyerine doğru yürümeye başladı. Bu sırada içerden çıken Kerem Öztürk ile karşı karşıya kaldılar. Alptuğbey Tekcan herhangi bir hamlede bulunmadan sol tarafta Mustafa Salih Semercioğlu'nun silah almak için gittiği tarafa doğru bakmaya başladı. Semercioğlu, Tekcan'ı görünce ateş etti. Alptuğbey Tekcan başından vurularak yere düştü. Anne Meral Tekcan koşarak geldi ve oğlunun vurulduğu yerden tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı. Bu sırada küçük kardeş Göktuğbey Tekcan da aynı yere geldi. Ağabeyinin yanıbaşındaki tabancayı aldı. Mustafa Salih Semercioğlu'na doğrulttu ve geri geri yürümeye başladı. Tam arkasını dönmek üzereyken Semercioğlu tetiğe bastı ve Göktuğbey Tekcan da ensesinden vurularak düştü. Murat Aşar ile Turan Tekcan'a da ateş etti. Murat Aşar göğsünden vuruldu. Bunun üzerine Turan Tekcan da Ömer Tekcan'ın elinden aldığı otomatik tüfekle Mustafa Salih Semercioğlu'na ateş etti. Semercioğlu vuruldu. Mehmet Semercioğlu, oğlu Salih'in vurulduğunu görünce onu içerdeki ofis kısmına çekti. Turan Tekcan da vurulan çocuklarına yardıma koştu. Kavgayı başlatan taraflardan Kerem Öztürk ise olay yerinden kaçtı.

Olay neticesinde Göktuğbey Tekcan, Alptuğbey Tekcan ve kavgayı ayırmak için gelen komşuları Murat Aşar hayatını kaybetti.

Savcılık 4 ay süren soruşturma sonucunda iddianame hazırlayarak davayı açtı. Davanın ilk duruşması yoğun güvenlik önlemleri altında yapılacak...