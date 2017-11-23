Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de, kaçak tütün ve sigara satışı yapıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Kent merkezindeki tekel bayi, büfe, tablacı olarak bilinen 17 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, çok sayıda kaçak sigara ve çeşitli miktarlarda tütün ile alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, yaklaşık bin 650 paket kaçak sigara, 6 bin tek kaçak sigara, 8.5 kilogram kaçak tütün, 814 şişe kaçak alkol, 6 adet elektronik sigara likidi, 59 adet kaçak kol saati ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Kaçak malzemelere el koyan emniyet ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem uygulanarak 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kanunu kapsamında ceza kesildi.