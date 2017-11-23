Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail D. idaresindeki 54 D 3325 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Afganistan uyruklu Khadija Sadıqı'ya çarptı. Kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sadıqı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü İsmail D, gözaltına alındı.