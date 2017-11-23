Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

N.T.K'nin (10) Karasu Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Tepetarla Camisi'ne getirildi. Burada taziyeleri kabul eden baba ve aile yakınlarının üzgün olduğu görüldü. Çocuğun cenazesi, kılınan namazın ardından caminin hemen yanındaki mahalle mezarlığına defnedildi. Törene, baba İbrahim K'nin yanı sıra akrabaları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreni sonrası gazetecilere açıklama yapan baba İbrahim K, eşinin komşusuyla ilişki yaşadığı yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu ileri sürerek, "İnsanların haysiyetiyle şerefiyle onuruyla oynamasınlar. Bu işin yasal peşinde olacağım. Gereken neyse yapacağım. Asılsızdır, itimat etmeyin. Bizim canımız yanıyor burada, millet haber peşine düşmüş. Yarım saatte, 15 dakikada haber yayınlanamaz, internete atılamaz. Bunun her türlü hukuken peşinde olacağız." şeklinde tepki gösterdi.



- Olay

Dün, Sakarya'nın Karasu ilçesi Star Caddesi'nde bir apartmanın zemin katında yaşayan anne Z.K. (40), sinir krizi geçirerek 10 yaşındaki oğlu N.T.K'yi boğduğu iddiasıyla polise giderek teslim olmuştu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğu evde hareketsiz halde yatarken bulmuş, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili Z.K'nin ifadesi doğrultusunda apartman komşusu olduğu öğrenilen T.Y. (42) de gözaltına alınmıştı. Bugün Yenikent Devlet Hastanesi'nde geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Sakarya Adliyesi'ne sevk edilmişti.