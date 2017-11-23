Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Yozgat’ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imal eden ve ticaretini yaptığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev, iş ve araçlarında yapılan aramalarda 110 gram Sentetik Kannabionid (Bonzai), 980,74 gram Hint keneviri tohumu, 7,79 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 3 bin 390 TL ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden S.E., F.B., S.Ü. ve A.Y. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, H.K. ve Y.S. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu, 4 kişi tutuklandı
23.11.2017 - 15:03 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 15:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yozgat’ta uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Yozgat’ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imal eden ve ticaretini yaptığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev, iş ve araçlarında yapılan aramalarda 110 gram Sentetik Kannabionid (Bonzai), 980,74 gram Hint keneviri tohumu, 7,79 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 3 bin 390 TL ele geçirildi.
Etiketler : yozgat,yozgat haberleri,uyuşturucu,
522101 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522101.aspx
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