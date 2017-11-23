Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticaretine yönelik yaptıkları istihbarı çalışma sonucu R.G.'nin (44) Hopa'dan Samsun'a silah getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, R.G.'nin idaresindeki otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili R.G. gözaltına alındı. Samsun Bafralı olduğu öğrenilen R.G, polisteki sorgusunun ardından "silah kaçakçılığı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun'da bir otomobilden 7 kaçak silah çıktı
23.11.2017 - 15:13 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 15:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen bir kişi otomobilinde 7 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.
Etiketler : silah,kaçak silah,samsun,
522108 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522108.aspx
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