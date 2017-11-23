Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ağrı’dan İstanbul yönüne hareket eden bir yolcu otobüsü Amasya girişinde Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından durduruldu. Endişeli hareketlerinden şüphelenilen Ümit K. (18) adlı yolcunun elindeki Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza' adlı kitabını inceleyen polisler yapışık sayfaların arasına zulalanmış halde 110 adet uyuşturucu hap tespit etti. Ümit K. uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alınarak Amasya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



