Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğubayazıt ilçesine bağlı Uzunyazı köyü çıkışındaki kırsal alanda yol kenarında, hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile cumhuriyet savcısınca yapılan incelemede, silahla kafasından vurularak öldürüldüğü belirlenen kişinin Uzunyazı köyünde imamlık yapan Ramazan Bozdağ (30) olduğu anlaşıldı. Bozdağ'ın 2 gün önce memleketi Çorum'dan Uzunyazı köyüne geldiği öğrenildi. Güvenlik güçleri, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.