Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında Bolu merkezli, Erzurum, İstanbul, Çorum ve Ankara’da operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları operasyonlarda örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten şüphelilerden, ihraç edilen öğretmen M.K. ile öğrenci oldukları belirtilen İ.A. ile Ş.Ş. isimli şahıslar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen diğer 3 kişiden S.R. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.