Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi E-5 yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Ö. idaresindeki 41 TM 558 plakalı vinç, yan yoldan önüne bir anda çıkan Yasin Selim Y. kontrolündeki 67 SG 879 plakalı otomobile çarpmamak için şerit değiştirmeye çalışırken geçmek istediği şeritte seyir halinde olan Cevdet Ö. idaresindeki 34 M 5748 plakalı yolcu minibüsünün önüne çıktı. Vinç önüne çıkınca duramayan minibüs, vince arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan vinç ise kazaya sebep olduğu iddia edilen Yasin Selim Y.’nin idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cevdet Ö. idaresindeki yolcu minibüsü içerisindeki yolculardan Hakan G. (23) ve Y.G. (9) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından yaralılar Gebze Fatih Devle Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.