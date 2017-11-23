Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay akşam saatlerinde İzmit Fatih Öven Sokak üzerindeki bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayla İ. adlı Suriye uyruklu kadın, lüks cep telefonu ve evine internet bağlatmasını isteyen ancak isteklerini kabul etmeyen kocasının çalıştığı büfeye geldi. Burada kocasıyla tartışan Ayla İ., yanında getirdiği biri 51 günlük diğeri 1 yaşında olan Muhammet ve Marina adlı bebeklerini büfeye bırakıp kaçtı.

Büfedekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki bebeği alarak hastane kontrolünün ardından polis merkezine götürdü. Daha sonra iki bebeğini terk eden anneyi bulan polis ekipleri, anneyi alarak karakola götürdü. Burada ifadesi alınan Ayla İ., kocasına kızdığı için çocuklarını bıraktığını söyledi.

İfadesinin ardından serbest kalan Ayla İ., polis merkezi çıkışında kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına çanta ve ayakkabısı ile saldırdı. Tekrar gözaltına alınan Ayla İ., basın mensubunun şikayetçi olmaması sonrasında ifadesi alınarak serbest bırakıldı.