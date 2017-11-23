Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada açtığı sahte bir hesap üzerinde tanıştığı kadınlara kendisini subay olarak tanıtan ve güvenini kazandığı kadınlarla ilişkiye giren U.S. (23), kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekip para istedi. Bir müştekinin şikayeti üzerine harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri şantaj yaptığı kadından para almak üzereyken operasyon gerçekleştirdi. Polislerin geldiğini anlayan U.S. olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucunda U.S. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Kendisini subay olarak tanıtıp kadınlara şantaj yaptı
23.11.2017 - 21:17 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 21:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kendisini subay olarak tanıtıp, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınlara şantaj yapan dolandırıcı yakalandı.
Etiketler : Kocaeli,İzmit,şantaj,dolandırıcı,
522197 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522197.aspx
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