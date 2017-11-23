Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Türk Hava Yollarının (THY), resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, iç hat öğretmen indiriminden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan öğretmenler ve Yüksek Öğretim Kurulu bünyesinde görev yapan öğretim üyeleri aileleriyle birlikte faydalanabileceği belirtildi.

Biletleme dönemi 20 Kasım 2017-24 Mart 2018, seyahat dönemi ise 20 Kasım 2017-31 Mart 2018 olarak aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İç hat öğretmen indirimi THY ve Anadolu Jet iç hat seferleri (aktarmalı seferler dahil) ile THY Hopa ve Anadolu Jet Ercan seferlerinde uygulanacaktır. Codeshare (ortak) uçuşlarda, Türk Hava Yolları Kıbrıs Ercan seferlerinde, açık biletlerde ve promosyon sınıflarında iç hat öğretmen indirimi geçerli değildir. İç hat öğretmen indirimi sadece Türk Hava Yolları satış ofislerinde düzenlenen biletlerde geçerlidir. Kampanya tarihinden önce ilgili seyahat dönemi için rezervasyon yaptırmış yolcularımız da indirimden faydalanabilirler. İç hat öğretmen indiriminden aynı rezervasyondaki aynı soyadlı en fazla 4 yolcu faydalanabilir. İç hat öğretmen indirimi diğer indirimlerle birleştirilemez."