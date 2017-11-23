Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı Yaveriye Mahallesi 12016 Sokak’tan üzerindeki aşırı yükle ilerleyen kamyonu yolda ilerleyen diğer sürücüler cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde kamyonun, kasasından metrelerce yukarı yükselen ve biçimsiz istiflenmiş yük nedeniyle zaman zaman yan yatma tehlikesi atlattığı görülürken kamyon eski Toprakkale yoluna dönerek yolcuğuna devam etti.