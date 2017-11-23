Merkeze bağlı Yaveriye Mahallesi 12016 Sokak’tan üzerindeki aşırı yükle ilerleyen kamyonu yolda ilerleyen diğer sürücüler cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde kamyonun, kasasından metrelerce yukarı yükselen ve biçimsiz istiflenmiş yük nedeniyle zaman zaman yan yatma tehlikesi atlattığı görülürken kamyon eski Toprakkale yoluna dönerek yolcuğuna devam etti.
Aşırı yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu
23.11.2017 - 23:18 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 23:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye’de standardın çok üstünde ve biçimsizce istiflenmiş yükle seyir halindeki kamyon, yolda ilerleyen sürücülere ’pes artık’ dedirtti.
Etiketler : Osmaniye,kamyon,
522221 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522221.aspx
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