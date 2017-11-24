Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Atatürk Mahallesi Ayhan Sokak üzerinde Salı günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen ve bu sebeple bir gün önce polise şikayette bulunan iki grup arasında sokakta tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar ateşlendi. Silahlı kavgada, Selahattin G. vurularak hayatını kaybederken, Mirze Ö. yaralandı. Sancaktepe asayiş büro ekiplerinin çalışması sonucu olaya karıştıkları tespit edilen Süleyman P. ve Olcay S. kısa sürede gözaltına alındı.Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen zanlıların Sancaktepe asayiş bürodaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.