Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tokat’tan Amasya’ya doğru gelen Bekir Uçar yönetimindeki 60 DY 042 plakalı otomobil merkeze bağlı Sarıyar köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek Sıtkı Karaaslan’ın kullandığı 42 HF 792 plakalı otomobil ile çarpıştı.60 DY 042 plakalı aracın içindekilerin dışarı çıkmaları sonrası alev alarak yandığı kazada sürücülerin yanı sıra Ünal, Hatice, Sevim, Sedanur Uçar ile diğer araçtaki Mehmet, Hatice ve Nazmiye Karaaslan yaralandı.Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.