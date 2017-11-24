Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ayhan Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selahattin G. silahla vurularak hayatını kaybetti, Mirze Ö. yaralandı. Polisin çalışması sonucu olaya karıştıkları tespit edilen Süleyman P. ve Olcay S. yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.