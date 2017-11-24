Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ayhan Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selahattin G. silahla vurularak hayatını kaybetti, Mirze Ö. yaralandı. Polisin çalışması sonucu olaya karıştıkları tespit edilen Süleyman P. ve Olcay S. yakalanarak gözaltına alındı.
Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sancaktepe'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
24.11.2017 - 10:27 | Son Güncelleme: 24.11.2017 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sancaktepe'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ayhan Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Etiketler : Sancaktepe,
522310 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522310.aspx
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